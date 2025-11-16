Super Loto Salle Loar Taulé
Super Loto Salle Loar Taulé dimanche 16 novembre 2025.
Super Loto
Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé Finistère
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Super Loto à la salle Loar à Taulé à partir de 13h30.
Animé par rachel.
Plus de 3500€ de lots 1500€ en bons d’achat, électroménager et des nombreux autres lots.
Ouverture à 11h00.
Organisé par l’APEL Saint Jospeh de Taulé
Réservation au 06 73 89 75 53 .
Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 73 89 75 53
L’événement Super Loto Taulé a été mis à jour le 2025-11-03 par OT BAIE DE MORLAIX