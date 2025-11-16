Super Loto Salle Loar Taulé

Super Loto

Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé

Début : 2025-11-16 13:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Super Loto à la salle Loar à Taulé à partir de 13h30.

Animé par rachel.

Plus de 3500€ de lots 1500€ en bons d’achat, électroménager et des nombreux autres lots.

Ouverture à 11h00.

Organisé par l’APEL Saint Jospeh de Taulé

Réservation au 06 73 89 75 53 .

Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 73 89 75 53

