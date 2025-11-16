Super Loto Salle Loar Taulé

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé

Début : 2025-11-16 13:30:00
2025-11-16

Super Loto à la salle Loar à Taulé à partir de 13h30.
Animé par rachel.
Plus de 3500€ de lots 1500€ en bons d’achat, électroménager et des nombreux autres lots.
Ouverture à 11h00.
Organisé par l’APEL Saint Jospeh de Taulé
Réservation au 06 73 89 75 53   .

Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 73 89 75 53 

