Super loto Téléthon Le Sémaphore Trébeurden

Super loto organisé dans le cadre du Téléthon.

Nombreux lots et bons d’achats.

1er tirage à 14h. .

Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

