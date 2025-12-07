Super loto Téléthon Le Sémaphore Trébeurden
Super loto Téléthon Le Sémaphore Trébeurden dimanche 7 décembre 2025.
Super loto Téléthon
Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 13:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Super loto organisé dans le cadre du Téléthon.
Nombreux lots et bons d’achats.
1er tirage à 14h. .
Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
