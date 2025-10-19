Super loto Gymnase La Lionchère Tence
Super loto Gymnase La Lionchère Tence dimanche 19 octobre 2025.
Super loto
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 20 EUR
les cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 13:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
5 000€ de lots à gagner sur le loto organisé par l’association des commerçants et artisans de Tence, T’CAP.
.
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 20 acatence@gmail.com
English :
5,000? worth of prizes up for grabs at the lottery organized by T’CAP, the association of Tence shopkeepers and craftsmen.
German :
bei der von T’CAP, dem Verband der Händler und Handwerker von Tence, organisierten Lotterie gab es 5.000? zu gewinnen.
Italiano :
sono 5.000 i premi in palio alla lotteria organizzata da T’CAP, l’associazione dei commercianti e degli artigiani di Tence.
Espanol :
5.000? en premios en la lotería organizada por T’CAP, la asociación de comerciantes y artesanos de Tence.
L’événement Super loto Tence a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon