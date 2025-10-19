Super loto Gymnase La Lionchère Tence

Super loto Gymnase La Lionchère Tence dimanche 19 octobre 2025.

Super loto

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 20 EUR

les cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 13:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

5 000€ de lots à gagner sur le loto organisé par l’association des commerçants et artisans de Tence, T’CAP.

.

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 20 acatence@gmail.com

English :

5,000? worth of prizes up for grabs at the lottery organized by T’CAP, the association of Tence shopkeepers and craftsmen.

German :

bei der von T’CAP, dem Verband der Händler und Handwerker von Tence, organisierten Lotterie gab es 5.000? zu gewinnen.

Italiano :

sono 5.000 i premi in palio alla lotteria organizzata da T’CAP, l’associazione dei commercianti e degli artigiani di Tence.

Espanol :

5.000? en premios en la lotería organizada por T’CAP, la asociación de comerciantes y artesanos de Tence.

L’événement Super loto Tence a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon