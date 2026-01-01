Super loto Gymnase La Lionchère Tence
Super loto Gymnase La Lionchère Tence dimanche 18 janvier 2026.
Super loto
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
le carton ou 10€ les 4.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
De nombreux lots à gagner bon d’achat 400€, Air fryer, robot pétrin, entrées au PAL….
Prix des cartons 3 € l’unité ou 10 € les 4. Buvette et pâtisseries.
.
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 81 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Numerous prizes to be won: 400€ gift voucher, Air fryer, food processor, admission to PAL….
Box prices: 3? each or 10? for 4. Refreshments and pastries.
L’événement Super loto Tence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon