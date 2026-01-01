Super loto Gymnase La Lionchère Tence

Super loto

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

le carton ou 10€ les 4.

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

De nombreux lots à gagner bon d’achat 400€, Air fryer, robot pétrin, entrées au PAL….

Prix des cartons 3 € l’unité ou 10 € les 4. Buvette et pâtisseries.

.

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 81 85

