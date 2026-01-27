Super Loto Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier

Super Loto

Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Moment convivial et ludique autour d’un grand loto ouvert à tous. De nombreux lots attractifs sont à gagner dans une ambiance chaleureuse et familiale, avec buvette et restauration pour profiter pleinement de l’après-midi.

Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com

English :

A friendly, fun-filled afternoon of lotto open to all. Lots of attractive prizes to be won in a warm, family-friendly atmosphere, with refreshments and food to make the most of the afternoon.

