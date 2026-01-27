Super Loto Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier
Super Loto Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier dimanche 8 février 2026.
Super Loto
Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier Allier
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Moment convivial et ludique autour d’un grand loto ouvert à tous. De nombreux lots attractifs sont à gagner dans une ambiance chaleureuse et familiale, avec buvette et restauration pour profiter pleinement de l’après-midi.
Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com
A friendly, fun-filled afternoon of lotto open to all. Lots of attractive prizes to be won in a warm, family-friendly atmosphere, with refreshments and food to make the most of the afternoon.
L’événement Super Loto Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région