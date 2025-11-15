Super Loto Salle polyvalente Louis Le Lann Tréméven

Super Loto Salle polyvalente Louis Le Lann Tréméven samedi 15 novembre 2025.

Super Loto

Salle polyvalente Louis Le Lann Rue Georges Brassens Tréméven Finistère

Début : 2025-11-15 20:00:00

Animé par Nicolas.

Organisé par Amicale Laïque de Tréméven.

Ce loto a pour but d’aider l’association à financer les sorties scolaires et pédagogiques des élèves de l’école.

A gagner Bon d’Achat Leclerc 600 €, Ensemble Buanderie, Téléviseur, Cave à vin garnie, Carte Cadeau Leclerc 100 €, Lot Surprise. Corbeilles Garnies et de nombreux autres lots.

Loto Perso (2 séries spéciales) et Mini Bingo

LE TRESOR

⚫️ La Boule Noire

Partie Spéciale:

2 € le ticket / 5 € les 3 tickets

Lot d’une valeur de 400 € à gagner

Réservations possibles et uniquement au 06.78.81.45.56

⚠️ Attention fin des réservations le Vendredi 14 Novembre 2025

Pensez a réserver vos places

Des places seront laisser libres pour les retardataires ou les personnes qui souhaitent pas réserver.

Ecran pour malentendant dans la salle

Restauration et Buvette sur place .

Salle polyvalente Louis Le Lann Rue Georges Brassens Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 81 45 56

