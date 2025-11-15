Super Loto Salle polyvalente Louis Le Lann Tréméven
Super Loto
Salle polyvalente Louis Le Lann Rue Georges Brassens Tréméven Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Animé par Nicolas.
Organisé par Amicale Laïque de Tréméven.
Ce loto a pour but d’aider l’association à financer les sorties scolaires et pédagogiques des élèves de l’école.
A gagner Bon d’Achat Leclerc 600 €, Ensemble Buanderie, Téléviseur, Cave à vin garnie, Carte Cadeau Leclerc 100 €, Lot Surprise. Corbeilles Garnies et de nombreux autres lots.
Loto Perso (2 séries spéciales) et Mini Bingo
LE TRESOR
⚫️ La Boule Noire
Partie Spéciale:
2 € le ticket / 5 € les 3 tickets
Lot d’une valeur de 400 € à gagner
Réservations possibles et uniquement au 06.78.81.45.56
⚠️ Attention fin des réservations le Vendredi 14 Novembre 2025
Pensez a réserver vos places
Des places seront laisser libres pour les retardataires ou les personnes qui souhaitent pas réserver.
Ecran pour malentendant dans la salle
Restauration et Buvette sur place .
Salle polyvalente Louis Le Lann Rue Georges Brassens Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 81 45 56
