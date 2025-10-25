Super Loto Salle de l’auzelou Tulle

Super Loto Salle de l’auzelou Tulle samedi 25 octobre 2025.

Super Loto

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Super loto de l’amicale des pompiers de Tulle Plus de 6 000 € de lots Buvette et restauration sur place Tarifs 8 € la planche de 3 cartons 14 € la planche de 6 cartons 22 € la planche de 12 cartons 28 € la planche de 18 cartons Partie spéciale à 5 € – .

Salle de l’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 85 57

English : Super Loto

German : Super Loto

Italiano :

Espanol : Super Loto

L’événement Super Loto Tulle a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze