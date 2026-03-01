Super Loto Gymnase de la petite fontaine Uckange
Super Loto Gymnase de la petite fontaine Uckange dimanche 8 mars 2026.
Super Loto
Gymnase de la petite fontaine 3 rue jean moulin Uckange Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 13:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-08
L’association Uckange Evolution Palmes vous invite à son grand SUPER LOTO
À gagner
-1 bon d’achat de 1200 €
-1 bon d’achat de 500 €
-De nombreux autres bons d’achat
-Bingo palmes & tombola
-Vitrine totale de 3 760 €
Buvette et restauration sur place (sandwichs, pâtisseries, boissons).
Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et chaleureuseTout public
10 .
Gymnase de la petite fontaine 3 rue jean moulin Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 34 72 50
English :
The Uckange Evolution Palmes association invites you to its SUPER LOTO
To be won
-1 voucher of 1200 ?
-1 voucher of 500 ?
-Many other vouchers
-Palmes bingo & tombola
-Total display of 3,760 ?
Refreshment bar and on-site catering (sandwiches, pastries, drinks).
Come and try your luck in a warm and friendly atmosphere
L’événement Super Loto Uckange a été mis à jour le 2026-03-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME