Super Loto Gymnase de la petite fontaine Uckange

Super Loto

Gymnase de la petite fontaine 3 rue jean moulin Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 13:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

L’association Uckange Evolution Palmes vous invite à son grand SUPER LOTO

À gagner

-1 bon d’achat de 1200 €

-1 bon d’achat de 500 €

-De nombreux autres bons d’achat

-Bingo palmes & tombola

-Vitrine totale de 3 760 €

Buvette et restauration sur place (sandwichs, pâtisseries, boissons).

Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et chaleureuseTout public

10 .

Gymnase de la petite fontaine 3 rue jean moulin Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 34 72 50

English :

The Uckange Evolution Palmes association invites you to its SUPER LOTO

To be won

-1 voucher of 1200 ?

-1 voucher of 500 ?

-Many other vouchers

-Palmes bingo & tombola

-Total display of 3,760 ?

Refreshment bar and on-site catering (sandwiches, pastries, drinks).

Come and try your luck in a warm and friendly atmosphere

L’événement Super Loto Uckange a été mis à jour le 2026-03-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME