Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont Espace Flambeau Mirecourt

Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont Espace Flambeau Mirecourt samedi 29 novembre 2025.

Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Super Loto de l’Union Sportive Mirecourt Hymont.

De nombreux lots à gagner.

3 bingos.

Buvette et restauration sur place.

Réservation uniquement par téléphone.Tout public

.

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 75 22 56 anthony-fort-88@hotmail.com

English :

Super Loto for the Union Sportive Mirecourt Hymont.

Many prizes to be won.

3 bingos.

Refreshments and catering on site.

Reservations by phone only.

German :

Super Lotto der Union Sportive Mirecourt Hymont.

Zahlreiche Preise zu gewinnen.

3 Bingos.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierung nur per Telefon.

Italiano :

Super lotteria organizzata dall’Union Sportive Mirecourt Hymont.

Tanti premi in palio.

3 tombole.

Ristoro e ristorazione in loco.

Prenotazioni solo telefoniche.

Espanol :

Super Loto organizado por la Union Sportive Mirecourt Hymont.

Muchos premios para ganar.

3 bingos.

Refrescos y catering in situ.

Reservas únicamente por teléfono.

L’événement Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont Mirecourt a été mis à jour le 2025-10-20 par OT MIRECOURT