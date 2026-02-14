Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont Espace Flambeau Mirecourt
Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont Espace Flambeau Mirecourt samedi 7 mars 2026.
Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:00:00
Super Loto de l’Union Sportive Mirecourt Hymont.
De nombreux lots à gagner. De très beaux lots seront une nouvelle fois en jeu, dont un iPhone 17, une PS5, un téléviseur et bien d’autres surprises à gagner.
3 bingos.
Buvette et restauration sur place.
Réservation par téléphone.Tout public
Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 75 22 56 anthony-fort-88@hotmail.com
English :
Super Loto for the Union Sportive Mirecourt Hymont.
Lots of prizes to be won. Once again, some very attractive prizes will be up for grabs, including an iPhone 17, a PS5, a TV and many other surprises.
3 bingos.
Refreshments and catering on site.
Reservations by phone.
