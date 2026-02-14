Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont Espace Flambeau Mirecourt

Super loto Union Sportive de Mirecourt Hymont

Super Loto de l’Union Sportive Mirecourt Hymont.

De nombreux lots à gagner. De très beaux lots seront une nouvelle fois en jeu, dont un iPhone 17, une PS5, un téléviseur et bien d’autres surprises à gagner.

3 bingos.

Buvette et restauration sur place.

Réservation par téléphone.Tout public

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 75 22 56 anthony-fort-88@hotmail.com

English :

Super Loto for the Union Sportive Mirecourt Hymont.

Lots of prizes to be won. Once again, some very attractive prizes will be up for grabs, including an iPhone 17, a PS5, a TV and many other surprises.

3 bingos.

Refreshments and catering on site.

Reservations by phone.

