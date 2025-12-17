Super Loto Union Sportive Palunaise Place du Bicentenaire de la Révolution Noves

Super Loto Union Sportive Palunaise

Dimanche 18 janvier 2026 à partir de 17h. Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Super Loto de l’Union Sportive Palunaise

Venez tenter votre chance au Super Loto de l’Union Sportive Palunaise à Noves !



Vous serez peut être l’heureux gagnant d’un des nombreux prix alléchants tels que des filet garnis, des lots de viande, un repas au restaurant, un jambon cru, des cartes illicado, un airfryer, ect…



Vente de crêpes et buvette sur place.



Ne ratez pas cette occasion de passer un moment agréable tout en ayant la chance de remporter des lots fabuleux ! Venez nombreux ! .

Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 06 81 fls13550@gmail.com

English :

Union Sportive Palunaise’s Super Loto

