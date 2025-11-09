Super Loto Route de Bordachumea Urrugne
Super Loto Route de Bordachumea Urrugne dimanche 9 novembre 2025.
Super Loto
Route de Bordachumea Complexe Sportif de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Loto, nombreux lots, buvette et restauration sur place. .
Route de Bordachumea Complexe Sportif de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 coeur2gazelles@gmail.com
