Super Loto – US Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie

Informations pratiques

Val-de-Scie

Super Loto – US Auffay

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Retenez la date !

L’US Auffay organise son 1er Super Loto de la saison 2026/2027 et il se déroulera le vendredi 13 novembre à la salle des fêtes d’Auffay :

17h30 : Ouverture des portes

20h : Début des jeux.

Plusieurs gains à remporter !

Paiements des cartons uniquement en espèces et par chèque.

Buvette et restauration sur place.

Réservation uniquement au : 06 59 19 70 49

Vous pouvez dès à présent réserver vos places et on vous attend nombreux en ce jour chanceux ! .

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 19 70 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super Loto – US Auffay

L’événement Super Loto – US Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux