Super Loto – US Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie
vendredi 13 novembre 2026 · Salle des fêtes · Val-de-Scie
Informations pratiques
Val-de-Scie
Super Loto – US Auffay
Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
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L’US Auffay organise son 1er Super Loto de la saison 2026/2027 et il se déroulera le vendredi 13 novembre à la salle des fêtes d’Auffay :
17h30 : Ouverture des portes
20h : Début des jeux.
Plusieurs gains à remporter !
Paiements des cartons uniquement en espèces et par chèque.
Buvette et restauration sur place.
Réservation uniquement au : 06 59 19 70 49
Vous pouvez dès à présent réserver vos places et on vous attend nombreux en ce jour chanceux ! .
Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 19 70 49
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English : Super Loto – US Auffay
L’événement Super Loto – US Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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