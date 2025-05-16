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AGENDA · Val-de-Scie

Super Loto – US Auffay Salle des fêtes Val-de-Scie

vendredi 13 novembre 2026 · Salle des fêtes · Val-de-Scie

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue Georges Pompidou
Ville
76720 Val-de-Scie
Département
Seine-Maritime
Tarif

Val-de-Scie

Super Loto – US Auffay

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Retenez la date !
L’US Auffay organise son 1er Super Loto de la saison 2026/2027 et il se déroulera le vendredi 13 novembre à la salle des fêtes d’Auffay :
17h30 : Ouverture des portes
20h : Début des jeux.
Plusieurs gains à remporter !
Paiements des cartons uniquement en espèces et par chèque.
Buvette et restauration sur place.
Réservation uniquement au : 06 59 19 70 49
Vous pouvez dès à présent réserver vos places et on vous attend nombreux en ce jour chanceux !   .

Salle des fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 19 70 49 

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English : Super Loto – US Auffay

L’événement Super Loto – US Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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