Super Loto

10 Rue de la Croix Blanche Vaumoise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le loto du Lycée Professionnel de Vaumoise aura lieu le 14 Mars 2026.

Comme chaque année, cet événement a pour but de financer les voyages scolaires.

Afin de proposer de beaux lots à nos participants, nous faisons appel à la générosité des commerçants et entreprises locales.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir en offrant un lot, un bon d’achat, ou tout autre don à remettre lors du loto.

En remerciement, nous serons heureux de mentionner votre enseigne pendant l’événement et sur nos supports de communication.

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation et vous remercions par avance pour votre aide précieuse.

10 Rue de la Croix Blanche Vaumoise 60117 Oise Hauts-de-France +33 6 26 89 33 50

English :

The Lycée Professionnel de Vaumoise bingo will take place on March 14, 2026.

As every year, this event aims to finance school trips.

? In order to offer attractive prizes to our participants, we are appealing to the generosity of local merchants and businesses.

If you wish, you can support us by offering a prize, a voucher or any other donation to be presented at the bingo.

As a thank-you, we will be happy to mention your company name during the event and on our communication media.

We hope to be able to count on your participation and thank you in advance for your invaluable help.

L’événement Super Loto Vaumoise a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois