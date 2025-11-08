Super Loto Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs

Super Loto Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs samedi 8 novembre 2025.

Route de Verdun Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Super loto du Comité de Foire. Ouverture des portes à 18h00. 18 parties, bingo partie spéciale. 5 € la carte, planche de 6, 8, 12 disponibles. Réservation recommandée par SMS au 06.41.19.09.37.

Buvette, restauration sur place. Plus de 4000 € de bons d’achats de 20 € à 800 €. .

Route de Verdun Grande Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 19 09 37

