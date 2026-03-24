Super loto Salle des fêtes Villefagnan

Super loto

Salle des fêtes Rue du Champ de Foire Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Plus de 2000€ de lots et bons d’achat à gagner.

Buvette et crêpes sur place.

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Salle des fêtes Rue du Champ de Foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 72 39 93

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English :

Over 2,000? worth of prizes and vouchers to be won.

Refreshment bar and crêpes on site.

L’événement Super loto Villefagnan a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente