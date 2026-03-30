Super Loto Salle de Repli Vireux-Molhain

Super Loto

Salle de Repli Avenue Pasteur Vireux-Molhain Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Loto se déroulera dans la salle de Repli, avenue Pasteur à Vireux-Molhain. Ouverture des portes à 12h. Début du Loto à 14h . Nombreux lots 8 quines de 20 à 500€ (si 200 participants minimum). Grilles et de nombreux lots surprises ! 1.50€ le carton 15€ les 12 cartons. Réservation au 06 81 49 90 28. Le club se réserve le droit de modifier les lots en fonction du nombre de participants. Bienvenue à toutes et tous !

.

Salle de Repli Avenue Pasteur Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est +33 6 81 49 90 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Loto will take place in the Salle de Repli, avenue Pasteur in Vireux-Molhain. Doors open at 12pm. Lotto starts at 2pm. Numerous prizes: 8 quines from 20 to 500? (if 200 participants minimum). Grids and lots of surprise prizes! 1.50? per box 15? per 12 boxes. Reservations on 06 81 49 90 28. The club reserves the right to modify the prizes according to the number of participants. A warm welcome to all!

L’événement Super Loto Vireux-Molhain a été mis à jour le 2026-03-26 par Ardennes Tourisme