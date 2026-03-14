Super Loto Salle des fêtes Vitrac-sur-Montane

Super Loto

Salle des fêtes Le Bourg Vitrac-sur-Montane Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Super Loto Buffet Buvette Venez nombreux – .

Salle des fêtes Le Bourg Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 33 51

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English : Super Loto

L’événement Super Loto Vitrac-sur-Montane a été mis à jour le 2026-03-12 par Corrèze Tourisme