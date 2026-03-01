Super Loto Ex Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux

Super Loto

Ex Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Venez tenter votre chance au Super Loto et passer un agréable moment en famille ou entre amis ! Pas de réservation. Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à 12h30.

+33 4 71 65 75 10

English :

Come and try your luck at the Super Loto and have a great time with family and friends! No reservations required. Refreshments and snacks on site. Doors open at 12.30pm.

