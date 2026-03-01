Super Loto Ex Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux
Super Loto Ex Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux dimanche 29 mars 2026.
Super Loto
Ex Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Venez tenter votre chance au Super Loto et passer un agréable moment en famille ou entre amis ! Pas de réservation. Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à 12h30.
.
Ex Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 75 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck at the Super Loto and have a great time with family and friends! No reservations required. Refreshments and snacks on site. Doors open at 12.30pm.
L’événement Super Loto Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire