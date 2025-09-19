SUPER LOTOS Clermont-l’Hérault
SUPER LOTOS Clermont-l’Hérault vendredi 19 septembre 2025.
SUPER LOTOS
16 Bd Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-09-19 2025-10-18
10 trains de plaisir soit 30 parties.
-10 quines à 20€ en bons d’achat
-10 double quines à 40€ en bons d’achat
-7 cartons plein à 100€ en bons d’achat
-2 cartons pleins à 150€ en bons d’achat
-1 carton plein à 200€ en bons d’achat
-3 parties spéciales (Bingo, Tip Top, Jackpot)
Infos Association Loedi’Time loeditime@gmail.com
Buvette et snacking sur place. .
16 Bd Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 24
L’événement SUPER LOTOS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS