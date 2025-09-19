SUPER LOTOS Clermont-l’Hérault

SUPER LOTOS Clermont-l’Hérault vendredi 19 septembre 2025.

SUPER LOTOS

16 Bd Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-18

10 trains de plaisir soit 30 parties.

10 trains de plaisir soit 30 parties

-10 quines à 20€ en bons d’achat

-10 double quines à 40€ en bons d’achat

-7 cartons plein à 100€ en bons d’achat

-2 cartons pleins à 150€ en bons d’achat

-1 carton plein à 200€ en bons d’achat

-3 parties spéciales (Bingo, Tip Top, Jackpot)

Infos Association Loedi’Time loeditime@gmail.com

Buvette et snacking sur place. .

16 Bd Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 24

English :

10 pleasure trains or 30 games.

German :

10 Vergnügungszüge oder 30 Spiele

Italiano :

10 treni del piacere o 30 giochi.

Espanol :

10 trenes de placer o 30 juegos.

L’événement SUPER LOTOS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS