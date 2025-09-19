Super Marché de Trévarn Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain

Lieu-dit Trévarn Ferme de Trévarn Saint-Urbain Finistère

Marché de l’été de Trévarn. Venez retrouver les producteurs de la ferme ainsi que d’autres producteurs et artisans invités spécialement pour ce « Super » marché bucolique au beau milieu des près.

FoodTruck, artisans et producteurs locaux vous accueilleront un vendredi par mois jusqu’en Septembre.

Bar et restauration sur place.   .

Lieu-dit Trévarn Ferme de Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 82 29 70 30 

