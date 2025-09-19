Super Marché de Trévarn Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain
Super Marché de Trévarn Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain vendredi 19 septembre 2025.
Super Marché de Trévarn
Lieu-dit Trévarn Ferme de Trévarn Saint-Urbain Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 17:00:00
fin : 2025-09-19 19:30:00
Date(s) :
2025-09-19
Marché de l’été de Trévarn. Venez retrouver les producteurs de la ferme ainsi que d’autres producteurs et artisans invités spécialement pour ce « Super » marché bucolique au beau milieu des près.
FoodTruck, artisans et producteurs locaux vous accueilleront un vendredi par mois jusqu’en Septembre.
Bar et restauration sur place. .
Lieu-dit Trévarn Ferme de Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 82 29 70 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Super Marché de Trévarn Saint-Urbain a été mis à jour le 2025-08-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS