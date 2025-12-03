Super Mario 3D World Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Super Mario 3D World Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Séance d’initiation aux jeux vidéo sur SwitchEnfilez votre costume de chat pour accompagner Mario et ses amis dans une aventure colorée.À partir de 7 ans – Sur inscription

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/