Super Mario Galaxy Le Film, Auditorium de Seynod, Seynod

Super Mario Galaxy Le Film Samedi 9 mai, 14h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:10:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:10:00+02:00

Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=CV6JH »}]

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