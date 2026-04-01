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Super Mario Galaxy Le Film, Les Enfants du Paradis, Chartres

Super Mario Galaxy Le Film, Les Enfants du Paradis, Chartres

Super Mario Galaxy Le Film, Les Enfants du Paradis, Chartres mercredi 1 avril 2026.

Lieu : Les Enfants du Paradis

Adresse : 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 1 avril 2026

Fin : mercredi 1 avril 2026

Super Mario Galaxy Le Film Mercredi 1 avril, 16h00 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T16:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:40:00+02:00
Fin : 2026-04-01T16:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:40:00+02:00

+1€ salle excellence

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=CV6JH »}]
+1€ salle excellence – Suite des aventures du plombier, Mario. Les Enfants du Paradis Super Mario Galaxy Le Film

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