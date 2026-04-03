Super Mario Galaxy Le Film, Les Enfants du Paradis, Chartres
Super Mario Galaxy Le Film, Les Enfants du Paradis, Chartres vendredi 3 avril 2026.
Super Mario Galaxy Le Film Vendredi 3 avril, 18h30 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T20:10:00+02:00
Fin : 2026-04-03T18:30:00+02:00 – 2026-04-03T20:10:00+02:00
+1€ salle excellence
Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=CV6JH »}]
+1€ salle excellence – Suite des aventures du plombier, Mario. Les Enfants du Paradis Super Mario Galaxy Le Film
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