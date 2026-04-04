Super Mario Galaxy Le Film, Les Enfants du Paradis, Chartres

Super Mario Galaxy Le Film Samedi 4 avril, 21h00 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T21:00:00+02:00 – 2026-04-04T22:40:00+02:00

Fin : 2026-04-04T21:00:00+02:00 – 2026-04-04T22:40:00+02:00

+1€ salle excellence

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=CV6JH »}]

+1€ salle excellence – Suite des aventures du plombier, Mario. Les Enfants du Paradis Super Mario Galaxy Le Film