Super Mutantes Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Super Mutantes

Vendredi 13 mars 2026 de 20h à 22h30.

Vendredi soir. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

Pour ce nouveau show, Mutantes part à la conquête de ses super-pouvoirs !Adultes

Parce qu’avant de porter la cape, il faut d’abord oser être soi-même, et qui sait ? Peut-être que la vraie force se trouve là où on ne l’attend pas.



Mutantes, collectif d’artistes queers et drags marseillais.es, s’attaque aux super-héros.



Entre performances éclatantes et détournements audacieux, ce nouveau show sera fait de révélations héroïques venez découvrir le pouvoir qui sommeille en chacun.e de nous.



Préparez-vous à une nouvelle aventure entre comédie et action tous les ingrédients nécessaires pour vous faire passer une soirée SUPER !





Collectif Mutantes

Mutantes est un collectif d’artistes queers et drags marseillais.es, passionné.es d’art de pop-culture, adorant parodier et détourner les plus grands classiques du cinéma. Qu’il s’agisse de danse, de théâtre, de lipsync, de prises de paroles ou de stand-up, Mutantes se décline à l’infini pour proposer des show variés et une diversité dans les tonalités et les performances. Tous les ingrédient nécessaires pour vous faire passer une nuit pleine de rires et de paillettes !





Les Mutantes Anzar Anzar, Ash, Mary Rose Cheddar, Novembre, Patti La Boule, Saint-Phalle .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

