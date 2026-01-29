Super Quine Naucelle
Super Quine Naucelle dimanche 15 février 2026.
16 rue de la capelotte Naucelle Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-15
2026-02-15
Organisé par l’Elan Naucellois.
Bénéfices au profit de 3 associations locales APE école Jules Ferry, EHPAD La Fontanelle, Imagine for Margo asso. contre le cancer des enfants.
Vente de crêpes, gâteaux et boissons sur place. .
English :
Organized by Elan Naucellois.
