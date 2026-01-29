Super Quine Naucelle

Super Quine

16 rue de la capelotte Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

Organisé par l’Elan Naucellois.

Bénéfices au profit de 3 associations locales APE école Jules Ferry, EHPAD La Fontanelle, Imagine for Margo asso. contre le cancer des enfants.

Vente de crêpes, gâteaux et boissons sur place. .

English :

Organized by Elan Naucellois.

