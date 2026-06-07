Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Super Rando Vals-des-Tilles

Super Rando Vals-des-Tilles

Super Rando Vals-des-Tilles samedi 11 juillet 2026.

Adresse : en forêt

Ville : 52160 Vals-des-Tilles

Département : Haute-Marne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Vals-des-Tilles

Super Rando

en forêt Vals-des-Tilles Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Tout public
Excursion Partez randonner en forêt accompagné d’un agent. Découvrez ces petits détails que vous ne remarquez peut-être pas habituellement. Parcours de 10 à 17 km avec du dénivelé.
Gratuit
Sur inscription   .

en forêt Vals-des-Tilles 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Super Rando Vals-des-Tilles a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne du Pays de Langres