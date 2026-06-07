Super Rando Vals-des-Tilles
Super Rando Vals-des-Tilles samedi 11 juillet 2026.
Vals-des-Tilles
Super Rando
en forêt Vals-des-Tilles Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Excursion Partez randonner en forêt accompagné d’un agent. Découvrez ces petits détails que vous ne remarquez peut-être pas habituellement. Parcours de 10 à 17 km avec du dénivelé.
Gratuit
Sur inscription .
en forêt Vals-des-Tilles 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English :
L’événement Super Rando Vals-des-Tilles a été mis à jour le 2026-06-07 par Antenne du Pays de Langres