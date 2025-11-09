Super rifles rue du Stade Avermes
Super rifles rue du Stade Avermes dimanche 9 novembre 2025.
Super rifles
rue du Stade Isléa Avermes Allier
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Organisé par le SC foot d’Avermes. Nombreux lots à gagner ! Buvette sur place.
rue du Stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 89 48
English :
Organized by SC soccer d’Avermes. Lots of prizes to be won! Refreshment bar on site.
German :
Organisiert vom SC foot d’Avermes. Zahlreiche Preise zu gewinnen! Getränke vor Ort.
Italiano :
Organizzato dallo SC football d’Avermes. Tanti premi in palio! Bar per il ristoro sul posto.
Espanol :
Organizado por el SC football d’Avermes. Muchos premios Bar de refrescos in situ.
