Super rifles de Cuncy Patrimoine Rue Jacques Amiot Varzy

Super rifles de Cuncy Patrimoine

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy Nièvre

Tarif : 2 EUR

Autres Tarifs

Date :

Début : 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Super rifles de Cuncy Patrimoine Trottinette électrique 60km d’autonomie, casque bluetooth, super piscine 4m x 2m, plusieurs bons d’achat Leclerc et Decathlon de 150€ et 100€, téléviseur, friteuse sans huile, cabas garnis, jambons secs, parties apéro, parties viande, nombreux autres lots 15 parties dont 1 gratuite 3 grilles 1.5€, 4 grilles 2€ En participant, vous soutenez l’entretien et la valorisation du patrimoine du village ! Ouverture des portes à 13h .

Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

