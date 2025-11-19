SUPER SARDINE ET LES COMPTINES – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

SUPER SARDINE ET LES COMPTINES Début : 2026-02-10 à 10:00. Tarif : – euros.

Oyez oyez petits et grands matelots, jetez l’ancre et sortez les maillots.Il est temps de plonger dans l’odyssée qui fera de Titine une super sardine. Venez rire, chanter et vibrer avec une savoureuse histoire iodée.Une aventure théâtrale assaisonnée de nos comptines préférées, qui booste la confiance en soi pour se sentir, dans la vie, comme un poisson dans l’eau.Irina Gueorguiev est l’autrice de huit pièces de théâtre pour enfants. De Capitaine Fée à La petite sorcière ou encore Mon petit chaperon , elle embarque enfants et parents dans des récits pleins d’humour et de poésie. Super sardine est son tout nouveau spectacle.

