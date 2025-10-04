SUPER SARDINE ET LES COMPTINES – DOMAINE PIERACCI Saint-Cyr Sur Mer

SUPER SARDINE ET LES COMPTINES – DOMAINE PIERACCI Saint-Cyr Sur Mer samedi 4 octobre 2025.

Oyez oyez petits et grands matelots, jetez l’ancre et sortez les maillots.Il est temps de plonger dans l’odyssée qui fera de Didine une super sardine.Venez rire, chanter et vibrer avec une savoureuse histoire iodée. Une aventure théâtrale assaisonnée de nos comptines préférées, qui booste la confiance en soi pour se sentir, dans la vie, comme un poisson dans l’eau.Irina Gueorguiev est l’autrice de huit pièces de théâtre pour enfants. De « Capitaine Fée » à « La petite sorcière » ou encore « Mon petit chaperon » elle embarque enfants et parents dans des récits plein d’ humour et de poésie. Super sardine est son tout nouveau spectacle, il est accessible dès un an.

DOMAINE PIERACCI 975 CHEMIN DU SAUVET 83270 Saint-Cyr Sur Mer 83