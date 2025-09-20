Super show pyrotechnique Mairie Frazé

Super show pyrotechnique Samedi 20 septembre, 22h00

Début : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Ce spectacle pyrotechnique viendra clôturer cette journée de fête à Frazé, dans le cadre exceptionnel de la place du Château.

Un spectacle pyrotechnique basé sur la chorégraphie, la musique, et le style. Sur des influences électro et hip hop, SuperCho se démarque encore par sa volonté de rompre les codes du genre. Le rythme du spectacle est soutenu, les effets pyrotechniques les plus spectaculaires s’enchainent et les 3 personnages modernes et charismatiques investissent toute leur énergie dans la performance.

Mairie 2 place du Château, 28160 Frazé

