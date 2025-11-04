Super Simone : histoire-atelier Bibliothèque André Malraux Paris
Super Simone : histoire-atelier Bibliothèque André Malraux Paris mardi 4 novembre 2025.
Les héros du zéro plastique avec Super Simone : une séance de sensibilisation autour des problèmes liés au plastiques (de 5 à 8 ans)
Zero Waste, transition écologique présente
Le mardi 04 novembre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit
Réservation obligatoire
01 45 44 53 85 ou
bibliotheque.andre-malraux@paris.fr
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-04T18:00:00+01:00
fin : 2025-11-04T19:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-04T17:00:00+02:00_2025-11-04T18:30:00+02:00
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris