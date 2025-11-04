Super Simone : histoire-atelier Bibliothèque André Malraux Paris

Super Simone : histoire-atelier Bibliothèque André Malraux Paris mardi 4 novembre 2025.

Les héros du zéro plastique avec Super Simone : une séance de sensibilisation autour des problèmes liés au plastiques (de 5 à 8 ans)

Zero Waste, transition écologique présente

Le mardi 04 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Réservation obligatoire

01 45 44 53 85 ou

bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-04T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-04T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-04T17:00:00+02:00_2025-11-04T18:30:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris