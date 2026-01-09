Super Strike : les 10 ans du Supersonic (jour 2) SUPERSONIC Paris

Voici la programmation du 2ème jour qui fera un strike musical dans votre cœur

VENDREDI 6 FÉV (19h-06h au Supersonic Club)

FEMME FUGAZI

(Punk/Post-Punk – Nijmegen, NL)

FFO : Amyl & The Sniffers, Dry Cleaning & Sorry

Femme Fugazi, notre gros groupe coup de coeur de la They’re Gonna Be Big #23, offre un post-punk et garage-punk frénétique tel un crime passionnel entre Anne Clark et Amyl and the Sniffers.

WHITELANDS

(Shoegaze – London, UK)

FFO : Slowdive, Cocteau Twins & Mazzy Star

Salué de Slowdive à David Jonsson, Whitelands affirme une pop mélodique prête à toucher l’entièreté du public, et chose qui a été approuvé puisque le groupe londonien avait clôturé la deuxième édition du festival Supersonic’s Block Party.

SMUDGED

(Weird Electro Noise – Rotterdam, NL)

FFO : Viagra Boys, Fat White Family & Warmduscher

Smudged, le groupe qui a retourné la Supersonic’s Block Party 2025, émerge des cavernes DIY de Rotterdam avec une fusion frénétique de krautrock, noise punk, electro pop et techno, porté par des concerts chaotiques devenus légendaires.

Strike ! Le Supersonic fête ses 10 ans. Comme chaque année en février, on fête notre anniversaire et 2026 sera l’année des…10 ans ! Déjà !

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-06T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T19:00:00+02:00_2026-02-06T00:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://supersonic-club.fr/super-strike-les-10-ans-du-supersonic/ https://fb.me/e/acewcFir0 https://fb.me/e/acewcFir0



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

