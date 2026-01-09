Super Strike : les 10 ans du Supersonic (jour 3) SUPERSONIC Paris

Voici la programmation du 3ème jour qui fera un strike musical dans votre cœur

SAM 7 FÉV (19h-06h au Supersonic Club)

Y

(Wonk Rock/Gameboy Trash – London, UK)

FFO : Deadletter, Opus Kink & Fat Dog

Électrons libres de l’underground londonien, Y (dont Adam Brennan, membre de Fat White Family fait parti) offre une énergie chaotique. Entre punk, grooves et jazz, le groupe brouille toutes les frontières pour créer un langage sonore aussi imprévisible qu’irrésistible.

CURSER

(Rock – London, UK)

FFO : Fontaines D.C., Shame & Iceage

Nourri par l’ADN alternatif des 90s, le quatuor rock DIY du sud de Londres est réputé pour ses concerts cathartiques. Nouveaux sur le circuit, qu’on a repéré durant Left Of The Dial 2025, Curser sait faire grimper la pression jusqu’au point de rupture entre fascination collective et plongeon dans le mosh pit.

Strike ! Le Supersonic fête ses 10 ans. Comme chaque année en février, on fête notre anniversaire et 2026 sera l’année des…10 ans ! Déjà !

Le samedi 07 février 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T19:00:00+02:00_2026-02-07T00:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://supersonic-club.fr/super-strike-les-10-ans-du-supersonic/ https://fb.me/e/acewcFir0 https://fb.me/e/acewcFir0



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

