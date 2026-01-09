Super Strike : les 10 ans du Supersonic (jour 4) SUPERSONIC Paris

DIM 8 FÉV (19h-00h au Supersonic Club)

SUNDAY TRIBUTE spécial anniversaire avec les meilleures reprises qu’on a pu entendre le dimanche: que ce soit du Arctic Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, AC/DC, Led Zeppelin, Blondie, Nirvana, Green Day, The Strokes… Tous les tubes rock des années 60s,70s,80s,90s,00s seront joués en live sur la scène du Supersonic !

Strike ! Le Supersonic fête ses 10 ans. Comme chaque année en février, on fête notre anniversaire et 2026 sera l’année des…10 ans ! Déjà !

Le dimanche 08 février 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://supersonic-club.fr/super-strike-les-10-ans-du-supersonic/ https://fb.me/e/acewcFir0 https://fb.me/e/acewcFir0



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

