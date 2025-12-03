Super Strike : les 10 ans du Supersonic SUPERSONIC Paris

En une décennie, on a eu plein de projets:

• 2 salles de concert (Supersonic Club depuis 2016 et Supersonic Records depuis 2024)

• un disquaire (Supersonic Records de 2020 à 2024)

• une agence de booking (Take Me Out de 2022 à 2025)

• 4 festivals (Restons Sérieux depuis 2016, Skip School en 2016 et 2017, Supersonic’s Block Party depuis 2023, They’re Gonna Be Big)

• 3 aventures hors-les-murs (Holi(mon)days l’été 2017 sous la Cité de la Mode et du Design et les deux étés du COVID sur la terrasse du Trabendo en 2020 et 2021)

• un jeu de société (Monte Ton Groupe! toujours en vente si jamais)

• une cinquantaine d’idées de soirées thématiques

Des milliers et milliers de groupes accueillis, des millions de verres partagés et plus de 1 325 290 personnes venues vibrer avec nous en concert et en nuit ❤️

10 années comme 10 quilles tombées dans une partie de bowling un peu dingue (on ne va pas te mentir, on n’a pas fait de Strikes à chaque fois ). On t’embarque cette année dans l’univers Super Strike : ambiance bowling, couleurs pop et une bonne dose de fun pour fêter cette première décennie !

Viens célébrer nos 10 ans les 5, 6, 7 et 8 février 2026, au Supersonic Club et au Supersonic Records. Au programme : concerts, DJ sets, tributes… et on te conseille de rester connecté.es, la programmation arrive très bientôt.

Tu as deux mois pour t’entraîner à faire ton plus beau lancer. Nous, on prépare déjà la piste ❤️

Le dimanche 08 février 2026

de 19h00 à 00h00

Le samedi 07 février 2026

de 19h00 à 00h00

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 00h00

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

