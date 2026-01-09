Super Strike : Nuit Best Of des 10 ans du Supersonic (jour 2) SUPERSONIC Paris

Après les concerts du vendredi 6 février, rendez-vous au Supersonic Club et dansez à notre nuit Best Of Supersonic avec des concerts lives Tribute à partir de 1h du matin, le tout accompagné de DJ sets jusqu’à 6h du matin.

Strike ! Le Supersonic fête ses 10 ans

10 ans, comme les 10 quilles d’une partie de bowling : parfois le strike parfait, parfois un lancer un bancal, mais toujours une bonne raison de faire la fête

Le vendredi 06 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant Billet : 10 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

