SUPER SUPER – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

SUPER SUPER Début : 2026-03-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand la ville rencontre la campagne qui rencontre la montagne, ça promet de grands moments ! Super Super de Fred Menuet Aude achète des brevets d’essence écologique, pour le compte d’un grand groupe pétrolier, afin que ces carburants ne soient jamais commercialisés.Aujourd’hui, elle a rendez-vous dans un gîte isolé au fin fond de l’Ariège, pour s’emparer d’un “super” exceptionnel créé par Taka, inventeur adepte de nature et de développement personnel.Catastrophes, quiproquos et situations invraisemblables vont ainsi s’enchaîner, sans que personne ne maîtrise plus rien !

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82