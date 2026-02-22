Super thé dansant Saint-Dizier-Masbaraud
Super thé dansant Saint-Dizier-Masbaraud samedi 14 mars 2026.
Super thé dansant
16 rue du château Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Super Thé Dansant Animé par Manu Blanchet.
Ouvert à tous, collation gratuite.
Entrée 12€. .
16 rue du château Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine
