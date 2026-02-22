Super thé dansant

16 rue du château Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Super Thé Dansant Animé par Manu Blanchet.

Ouvert à tous, collation gratuite.

Entrée 12€. .

16 rue du château Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 32 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Super thé dansant Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-02-20 par Creuse Tourisme