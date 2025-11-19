SUPER TROUPER FOR ABBA – THEATRE MOLIERE MARIGNANE Marignane

SUPER TROUPER FOR ABBA Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

ALG SPECTACLES PRESENTE : SUPER TROUPER FOR ABBA « LIVE » Le spectacle « SUPER TROUPER FOR ABBA » a été crée en 2008 par Fenella Masse, ex Coco girl, et artiste professionnelle depuis de nombreuses années. Passionnée du groupe mythique ABBA, elle a fait appel à ses amis artistes et à son mari Philippe, guitariste du groupe « Les Forbans » durant 35 ans pour mettre son spectacle sur les rails.Après avoir débuté avec succès au World Place à Paris, le groupe se produit à travers la France et toute l’Europe pour vous faire partager sa passion.« SUPER TROUPER FOR ABBA » est aussi à l’aise sur les petites scènes que sur les festivals de 10 à 15000 personnes. Le groupe se produit en formule « live » avec 8 artistes sur scène :Une formule live par des musiciens qui assurent et qui vont tous vous donner une pêche d’enfer.De Waterloo à Dancing Queen, en passant par Gimme Gimme Gimme et Chiquitita, tous ces tubes des années 70/80 aussi connus les uns que les autres vous feront passer un agréable moment, mélange de fête et de nostalgie. « SUPER TROUPER FOR ABBA » retransmet à merveille l’esprit et la présence sur scène du cultissime groupe suédois. Une heure 45 de tubes pour danser, chanter, bouger … Et pour partager en 2025 les 18 années de shows sur les scènes européennes de vos artistes préférés.

THEATRE MOLIERE MARIGNANE 53 Av. Jean Mermoz 13700 Marignane 13