Superbe(s) Espace Beausoleil Pont-Péan

Superbe(s) Espace Beausoleil Pont-Péan samedi 27 septembre 2025.

Superbe(s) Espace Beausoleil Pont-Péan Samedi 27 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Spectacle participatif : S’y croire, s’y croire, s’y croire !

Spectacle participatif : S’y croire, s’y croire, s’y croire !

Les artistes investissent l’espace public sur un podium de défilé et proposent de se prendre pour Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, Une Choriste de Tina Turner ou Billie Eilish…

Le public est invité ici à réveiller sa superbe, son lyrisme et son audace. Oser se laisser conduire vers une sorte de désinhibition collective, sans aucun cynisme, mais toujours avec beaucoup d’humour et de manière débridée.

Incarner des personnages à travers la danse, le chant et le partage, voilà dans quoi se lance le Group Berthe avec jubilation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T22:00:00.000+02:00

1

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28392-0.wb?REFID=6c4WAAAAAAB_AA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563