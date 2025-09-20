SuperBoule 2025 Stade Trémonteix Clermont-Ferrand

SuperBoule 2025 Stade Trémonteix Clermont-Ferrand samedi 20 septembre 2025.

SuperBoule 2025

Stade Trémonteix 3 rue Jean-Monnet Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Fluide Glacière relance son mythique tournoi de pétanque le samedi 20 septembre à Trémonteix. Changement de lieu, changement d’ambiance pour un concours qui s’annonce relevé et déjanté.

.

Stade Trémonteix 3 rue Jean-Monnet Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 15 50 50 contact@fluideglaciere.fr

English :

Fluide Glacière relaunches its legendary pétanque tournament on Saturday September 20 at Trémonteix. A change of venue, a change of atmosphere for a competition that promises to be high-spirited and crazy.

German :

Fluide Glacière veranstaltet am Samstag, den 20. September, in Trémonteix wieder sein legendäres Pétanque-Turnier. Ein neuer Ort, eine neue Atmosphäre und ein neuer Wettbewerb, der sich als hochkarätig und verrückt ankündigt.

Italiano :

Fluide Glacière rilancia il suo leggendario torneo di pétanque sabato 20 settembre a Trémonteix. Cambio di sede, cambio di atmosfera per una gara che si preannuncia vivace e folle.

Espanol :

Fluide Glacière relanza su legendario torneo de petanca el sábado 20 de septiembre en Trémonteix. Cambio de lugar, cambio de ambiente para una competición que promete ser animada y alocada.

L’événement SuperBoule 2025 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-05 par Clermont Auvergne Volcans