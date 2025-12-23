SUPERBOX groupe de reprises festives au Grand Bar LE CHAPITRE, Grand Bar LE CHAPITRE Marseille 1er Arrondissement
SUPERBOX groupe de reprises festives au Grand Bar LE CHAPITRE
Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 0h. Grand Bar LE CHAPITRE 4 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Marseillaises, Marseillais et passagers de tous bords, venez faire la fête avec nous au Grand Bar LE CHAPITRE aux Réformés, 4 rue Consolat, le vendredi 16/01 à 20h30.
En attendant passez de bonnes fêtes et prenez bien soin de vos oreilles !
Grand Bar LE CHAPITRE 4 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 41 66 96 brvisu@yahoo.fr
English :
Marseillaises, Marseillais and passengers of all stripes, come and party with us at the Grand Bar LE CHAPTER in Les Réformés, 4 rue Consolat, on Friday 16/01 at 8:30pm.
In the meantime, enjoy the festive season and take good care of your ears!
