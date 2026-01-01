SUPERBOX reprises festives Concert chez Emile le pub Pub de la brasserie Emile Marseille 8e Arrondissement

SUPERBOX reprises festives Concert chez Emile le pub

Jeudi 22 janvier 2026 à partir de 20h30. Pub de la brasserie Emile 279 avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Marseillaises, Marseillais et passagers de tous bords, venez vous ambiancer.

En attendant prenez bien soin de vos oreilles !

Concert live et soirée dansante reprises festives, groove, rock années 80 à 2000. .

Pub de la brasserie Emile 279 avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 41 66 96

English :

Marseillaises, Marseillais and passengers of all stripes, come and get your groove on.

In the meantime, take good care of your ears!

L’événement SUPERBOX reprises festives Concert chez Emile le pub Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille