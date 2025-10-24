SUPERBUS – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans
SUPERBUS – CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans mardi 10 mars 2026.
SUPERBUS Début : 2026-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.
1ER RANG EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET NUMERIC MAJOR PRÉSENTE : SUPERBUSAprès avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus revient en 2025 avec un septième album, prévu pour juin , ainsi qu’une nouvelle version de leur supertube “Lola”, en featuring avec Hoshi et Nicola Sirkis. À cette occasion, le groupe culte repart en tournée cet automne ! Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72