Superbus Concert L’Alizé Guipavas

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08
Après avoir fêté leur 20ème anniversaire en 2022, le groupe revient avec un 7ème album, ainsi qu’une nouvelle version de leur supertude « Lola », en featuring avec Hoshi et Nicola Sirkis !
A cette occasion, le groupe culte est en tournée cet automne. Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans !
Information pratique
Réservation fortement recommandée. .
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50
