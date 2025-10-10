SUPERBUS en concert La Coupole Saint-Loubès

SUPERBUS en concert La Coupole Saint-Loubès vendredi 10 octobre 2025.

SUPERBUS en concert Vendredi 10 octobre, 20h30 La Coupole Gironde

Normal : 32€ / Réduit et moins de 26 ans : 29€

placement libre debout ou assis au balcon

Début : 2025-10-10T20:30:00 – 2025-10-10T22:00:00

Butterfly, Radio song, Ça mousse ou encore Travel the world,depuis 2002, Superbus est un pourvoyeur de tubes en puissance. Mené par Jennifer Ayache, autrice-compositrice et interprète, le groupe sort son 7ème album où il est question, entre autre, de notre monde aseptisé et de l’utilisation de l’intelligence artificielle. Plus de 20 ans plus tard, il faut s’attendre à toujours autant d’énergie et une folle ambiance sur scène !

On a le plaisir de les accueillir à la Coupole, pour leur seule date en gironde et avant leur passage au Zénith de Paris le 16 octobre. On compte sur vous pour leur montrer qui est le meilleur public !

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2025 marque le retour du groupe de pop-rock Superbus avec une version inédite de leur chanson « Lola » en collaboration avec Hoshi et Nicola Sirkis (Indochine). concert

la coupole